Kojec dla psa lepszy niż mieszkanie. Tobie, Polaku, ma wystarczyć 12 m2
Przepisowy kojec dla psa jest większy od mikrokawalerki. W dodatku przepisy dotyczące psów właśnie się zmieniają ...martty
Komentarze (20)
najlepsze
Na pewno gdyby wygrala partia xyz za która przypadkiem jesteś to wszystko by bylo dobrze, kazdy by mieszkał w willi z basenem i zarabiał pierdyliard dolarów miesięcznie, miał kochającą rodzinę i zdrowy był - bo zdrowie najważniejsze.
Czasami sam chciałbym mieć taki prosty łeb
Ale oczywiście wyborca PoPIs nie jest w stanie pomyśleć, to za skomplikowane jedynie tylko "HURAAAAAA 800+!!!!" a jedyna mądrość to słowa panów z telewizora.
@DuchZoliborza: najlepsze, że wielu "inwestorów" pokupowalo takie "apartamenty" na górce, a teraz to jest niesprzedawalne. O ile się wynajmie, to będą czekać na zwrot inwestycji dłużej niż na przeciętnej lokacie w polskim banku ¯\(ツ)/¯
Nie można tu winić rządów, sami sobie jesteśmy winni bo pozwalamy sprowadzać naszą egzystencję do czasów w których życie ludzkie było przeliczane na dni pańszczyzny i worki zboża oddawane panom feudalnym, a dziś – na raty kredytów i procenty dla banków.
Znaczy co, nie będzie już chanuki w sejmie?
Przepisy jasno mowia jaki jest metraż minimalny dla kawalera.
@ToksycznyArek: uwolnić z łańcuchów wszystkie zwierzęta