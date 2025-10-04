Zwykły garaż blaszany ma 15m2,XD W jaki sposób młodzi ludzie mogą w tym k--w*dołku planować rodzinę?



Nie można tu winić rządów, sami sobie jesteśmy winni bo pozwalamy sprowadzać naszą egzystencję do czasów w których życie ludzkie było przeliczane na dni pańszczyzny i worki zboża oddawane panom feudalnym, a dziś – na raty kredytów i procenty dla banków.