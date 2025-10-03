Jak zwykle janusze kombinowali aż się dokombinowali. Cena usług mieszkań i ogólnie życia w mieście taka ze pracownicy choćby byli ostatnimi frajerami to i tak będą żądać kasy żeby nie umrzeć z głodu xd. A kto normalny da jakiemuś Polakowi 2k€ jak rzut kamieniem ma Indie czy inny Bangladesz gdzie (na papierze) zrobią mu to samo za 100 dolców i jeszcze podziękują że dzięki temu ich sytuacja finansowa odwróciła się do góry Pokaż całość