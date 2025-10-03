Kraków miał być centrum biznesu, a stał się stolicą zwolnień. "Jak Łódź lat 90."
W Krakowie w zeszłym roku przeprowadzono największe grupowe zwolnienia w Polsce. W tym roku ten wynik został przebity już w lipcu. Dodatkowo, szykują się kolejne zwolnienia.SilesianPill
Chcącemu nie dzieje się krzywda. Przecież krakowianie obsesyjnie wręcz w każdych wyborach głosowali na lewicę. Nie przeszkadzał im dług sięgający 2 miliardy złotych, ani 4 miliardy, ani 6, ani 7....
Teraz dostaną dokładnie to, na co zasłużyli. Nie miejcie dla nich empatii
A konkretnie to nikt tych powodow nie zna, ale na pewno jakies sa...
@del855: Za dużo osób w IT
Sam nie jestem bez winy, ale to jest kolejna odsłona "niech ktoś". Od razu w moich oczach wypowiedź traci wartość jak
@BrakWolnegoLoginu: To czekaj aż KSEF wejdzie. Już teraz jak wystawiasz faktury na rzecz zagranicznego podmiotu, to masz łatwiej i prościej niż jakbyś wystawił identyczną fakturę polskiemu podmiotowi - w przypadku zagranicy nie masz białej listy, rachunku VAT. A w przyszłym roku jeszcze ci dojdzie KSEF, który z oczywistych względów nie będzie obowiązywał przy fakturach "zagranicznych".
Od lat rządy czy PIS czy PO nienawidzą gdy Polacy
W Krakowie zwolniono w jednej chwili 200 tysięcy osób zatrudnionych w przemyśle włókienniczym? Czy coś mnie ominęło?