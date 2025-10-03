Znana influencerka zrobiła kupę swoim psem, pokazała fucka i sobie poszła
Sytuacja miała miejsce w centrum Krakowa. Jak zwróciło się jej uwagę pokazała środkowy palec. W komentarzach wylała się fala krytyki na influencerkę.Wincyyyyj
Komentarze (77)
Idę z psem na wystawę do galerii sztuki nowoczesnej.
- Tu nie wolno z psami - mówi ochroniarz.
- To nie jest pies - odpowiadam. - To jest performance.
- A, to przepraszam.
to taki outsourcing jest możliwy?
Czyli mamy w Polsce co najmniej 320.000 debili, którzy marnują swoje życie na śledzenie losów jakiegoś pustaka.
A tutaj typowe zachowanie psiarza, którego obchodzi psiecko (półprawda/fałsz) i czubek własnego nosa, a ludzi ma gdzieś.