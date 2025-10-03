Wykopki o systemie kaucyjnym
@PepikPL: Niekoniecznie. Wystarczy być politykiem w Polsce i bezmyślnie kopiować pomysły z innych krajów nawet bez zastanowienia, czy sprawdza się w Polsce.
@mprzemek: złodzieje zawsze byli, ale to jest promil społeczeństwa no chyba, że ktoś jest z takiego środowiska że o----------e w sklepie rzeczy za które się nie zapłaciło w jego rodzinie jest normalne to może mu się wydawać, że większość tak robi.
Niech ktoś mi wytłumaczy dlatego cała ta ustawa jest skierowana tylko i wyłącznie w obywateli?
Jeśli te przygłupy chcą zrobić coś mądrego to powinni wprowadzić standard segregacji i wymusić oznaczenia na opakowaniach.(najlepiej na poziomie UE), a oni jak małpy
@kill15you: Cyrk to dopiero będzie jak gminy będą podpisywać nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci. W mojej gminie (jak i w większości
Zamiast wprowadzać ten debilny obowiązek, kaucje i podwyżki kosztów odbioru odpadów, można było dopracować obecny system recyklingu, podzielić na dodatkowe sekcje, ulepszyć odbiór odpadów w miastach. Zamiast dokładać miliardy do budowy nowego systemu trzeba było dotowac obecne zakłady recyklingu żeby lepiej sortować odpady i pewnie
Cole, albo browara też sobie w tym przefiltruję z kaucji?
Już niedługo w Polsce.