Zatrzymali pociąg, odpięli ostatni wagon zostawiając go na bardzo intensywnie uczęszczanej linii, przełożyli sygnały końca pociągu na przedostatni wagon i pojechali dalej jakby nigdy nic.



Jak ktoś twierdzi, że to przypadek albo niechlujstwo to jest zwyczajnie idiotą. Przecież tutaj nie trzeba być śledczym, żeby zauważyć intencje takiego działania.