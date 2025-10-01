Unia Europejska dąży do globalnej cenzury niepożądanych treści?
W przekonaniu publicysty i jutubera Miłosza Lodowskiego nowe unijne prawo, jakie zaprowadził akt o usługach cyfrowych (DSA) oraz regulacje dotyczące reklamy politycznej (TTPA), jest narzędziem służącym cenzurze niepoprawnych politycznie głosów.VoxClamantisInDeserto
@malkontent: tylko czekam, aż coś takiego wejdzie na pełnej. Stawiam perły za orzechy, że na mikroblogu w gorących pojawią się co jakiś czas wrzucane propagandowe komentarze jak ten o Tusku, wejściu do UE, Sikorskim czy nawet zamknięciu granicy z Białorusią, które trwało kilka dni (xD).
Sprzedać wolność za garść srebrników to wyczyn.
Sprzedać wolność za darmo jak to wielu na mikro
Tak was widzę kacapokuce