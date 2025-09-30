Nie wiem, czy moglibyśmy być nawet lokalną potęgą... Ale nie powalczyliśmy.

A ja pamiętam jak dziś (tak; utkwiło mi to w pamięci jak gwóźdź), jak w latach '90 słyszałem w radiu wywiad z Balcerowiczem. Guru przekonywał, że przemysł to już przeszłość, a wiek XXI to będzie wiek usług.

Byłem wtedy młodym chłopakiem. Kierowałem planowaniem produkcji w pewnej niemieckiej firmie produkcyjnej i było dla mnie jasne, że to jakiś koszmarny błąd. Że nie Pokaż całość