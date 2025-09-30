Mieszkania nie zarabiają? Na pewno gorzej niż lokaty czy nawet obligacje
Zwrot z inwestycji w mieszkania na wynajem w II kw. 2025 roku w 7. największych miastach w Polsce był piąty kwartał z rzędu niższy niż oprocentowanie depozytów bankowych oraz od I kw. 2022 r. niższy niż zwrot z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe - podał w cyklicznym raporcie Narodowy Bank PolSudo_exit
zamiast kupować mieszanie lepiej dać pieniądze na lokatę i wynająć od głupka
Brak uwzględnienia wzrostu wartości mieszkania według mnie stanowi tutaj słowo klucz. Gdyby to wziąć pod uwage to nieruchomość pobije oprocentowanie z obligacji czy lokat. I to jest bardzo istotne. Wzrost wartości nieruchomości chroni przed inflacją, a pieniądze z najmu stanowia zysk.
Jak sie wrzuci pieniądze na lokate i obligacje
@Pipot: ok, skoro merytorycznie rozmawiamy to żadno pod uwagę brane jest to ile kosztuje mieszkanie np. 50m rok budowy 2000 a ile mieszkanie 50m rok budowy 2025.
Stare budownictwo jest tańsze choć zwykle myśl się o blokach z PRL, a jednak.
Kupiłeś kiedyś mieszkanie powiedzmy za 280k. Teraz po paru latach jest warte załóżmy 400k.
Do tego zysk z wynajmu przez te parę lat.
Wiec mając do wyboru inwestycje parę lat temu: mieszkanie, lokata, obligacje. Najlepiej wychodziło się do tej pory
@_RaveN: zaciekawiłeś mnie, możesz coś więcej napisać jak to rozumiesz?