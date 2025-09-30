Uśredniony zwrot z inwestycji w mieszkania na wynajem w 7. największych miastach (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych, kosztów remontów oraz ewentualnych zmian wartości mieszkania)

Pokaż całość

Brak uwzględnienia wzrostu wartości mieszkania według mnie stanowi tutaj słowo klucz. Gdyby to wziąć pod uwage to nieruchomość pobije oprocentowanie z obligacji czy lokat. I to jest bardzo istotne. Wzrost wartości nieruchomości chroni przed inflacją, a pieniądze z najmu stanowia zysk.Jak sie wrzuci pieniądze na lokate i obligacje