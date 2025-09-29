Pan z Lombardu promuje patologiczną zbiórkę na rehabilitację pirata drogowego
Łzawe teksty o tym, że "poszkodowany" trenował jedynie do egzaminu na prawo jazdy, podczas gdy tak naprawdę leciał na pełnej b----e po publicznych drogach niczym po torze wyścigowym, wyjeżdżając na zakręcie na czołówkę. Linki do filmu ze zdarzenia i artykułu na temat wypadku w powiązanych.Drom
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 122
- Odpowiedz
Komentarze (122)
najlepsze
@blashot: Napisałem to tak ogólnie, bo podejście bardzo często się nie zmienia.
Na końcu przychodzi chłopak z tekstem, że zbiera na chorego ojca i zastawia parę rzeczy, żeby dostać niecałe 3 stówki.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ciekawe czy ubezpieczyciel wiedział, że pojazd ma inną niż deklarowana pojemność.