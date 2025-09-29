Rotacja wśród kurierów InPostu jest ogromna. Jeden z moich kolegów robił tam ze dwa miechy, a później poszedł na magazyn do Biedronki. Ja pracowałem tam w biurze i widziałem po tych wszystkich ludziach, że są sfrustrowani, często nerwowi. Może gdyby mieli lepiej płacone, to atmosfera by się poprawiła, przemiał ludzi byłby mniejszy? Ale czekaj, bo teraz dobrodziej Brzoska daje wam, szaraczki szansę na poprawienie ich losu... Zapłaćcie z własnej kieszeni. XD