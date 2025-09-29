Podatek kościelny niebawem pod lupę Senatu. Będzie 8%?
W czerwcu tego roku do Senatu wpłynęła petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia podatku kościelnego. W czerwcu została ona uzupełniona, a w lipcu skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji.FXMAG
Kopiowanie niemieckiego modelu,
1. otwarcie walczył z patologią władzy (dziś już z patologiami nie walczy, a nawet za bardzo do tej władzy się zbliżył - co publicznie piętnował śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski)
2. za komuny do kościołów wpływały dary z krajów zachodnich - to były deputaty żywnościowe, które kościół odbierał na zachodzie od darczyńców, przywoził do Polski i po każdej mszy rozdawał ludziom.
Usuną równocześnie Fundusz Kościelny
Będzie rzetelna informacja ile % katolików żyje w RP
Poza tym oczywiście chodzi o przekazanie 8% od podatku, a nie o podatek 8%, ale to już pełna profeska spamerow z fxmaga daje o sobie znać.
Zaprawdę powiadam wam: nie zesrajcie się.
Nie będzie, Kościół Katolicki się nie zgodzi i pewnie trochę innych związków wyznaniowych