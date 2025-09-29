Wojna o streaming jest zakończona. Piractwo wygrało
O tym jak chciwość platform powoduje powrót piractwa: anulowanie seriali po pierwszym sezonie, słabe scenariusze, walka z dzieleniem kont itdiggy_p
I to nic nie robiąc, bo przecież piractwo to po prostu zjawisko, a nie żadna organizacja mająca budżet, cele i możliwości ;)
naaah
Pewnie za jakiś czas jak bitwa pomiędzy platformami streamingowymi się zakończy i zostaną maks 2-3 zmuszone jako tako kooperować to znowu na jakiś czas piractwo straci na znaczeniu. Na razie największym problemem jest to, że większość umów jest na wyłączność wiec jakiś serial może być tylko na jednej platformie.