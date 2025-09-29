Ostatnie dwa miesiące interesuje się tym tematem i chłonę wszystko co z wszechswiatem zwiazane (na takim amatorskim poziomie) i nadal nie mogę wyjść z podziwu o jakiej ilości obiektów i jakich odległościach mowa.

Głęboko wierzę że nie tylko na ziemi rozwinęło się biologiczne życie, a czasem sobie fantazjuję że jesteśmy jakimś eksperymentem bytów będących poza naszym rozumowaniem.

Przy takiej skali wszechwiata, ta ludzka egocentryczność wynikająca z naszej biologii jest... zabawna. Tak nieistotna, Pokaż całość