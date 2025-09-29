Animacja pokazująca oddalanie się od Ziemi do obserwowalnego wszechświata.
Siedzisz sobie na łódce na jakiejś mokrej kulce przemierzającej kosmos...HardWax
Ciekawe kto prowadzi show.
Ale i tak, przyjmując Obserwowalny Wszechświat jako punkt odniesienia:
Droga Mleczna - 100 000 lat świetlnych.
Obserwowalny Wszechświat - 92 000 000 000
Głęboko wierzę że nie tylko na ziemi rozwinęło się biologiczne życie, a czasem sobie fantazjuję że jesteśmy jakimś eksperymentem bytów będących poza naszym rozumowaniem.
Przy takiej skali wszechwiata, ta ludzka egocentryczność wynikająca z naszej biologii jest... zabawna. Tak nieistotna,
@tojestmultikonto: nie wymyślimy, bo to byłoby sprzeczne z teorią względności Einsteina, samo osiągnięcie prędkości świata dla obiektów o niezerowej masie jest niemożliwe a co dopiero jej przekroczenie.