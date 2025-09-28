Piractwo znów wygrywa z platformami streamingowymi wojnę o użytkownika.
W 2020 roku wydawało się, że piractwo przegrywa ze streamingami, ale do 2024 roku powróciło silniejsze niż kiedykolwiek. Branża popełniła jeden fatalny błąd: zdradziła swoich użytkowników. Film wyjaśnia powody końca złotej ery się streamingow.a2t1
Komentarze (86)
@jegertilbake: Dokladnie tak. Convenience beats piracy.
+piractwo to nie kradziez bo "wlasciciel" nie traci. Nie znika mu z konta 10$ za
Najlepiej to ujął Gabe Newel, założyciel Valve i twórca Steama - żeby zwalczyć piractwo twoja usługa musi być po prostu prostsza i wygodniejsza. W momencie, w którym ludzie muszą żonglować tyloma serwisami wolą sobie coś spiracić.
O ile dzieciakowi game pass zwróci się w 4 dni, to dorosłemu nigdy. Miałem Xpassa jak był po 5zł (czy coś równie śmiesznego), niech wisi jak raz na 2/3 miesiące znajdę weekend, by popykać to super. Ale płacić 48zł miesięcznie i nawet nie odpalić gry, no proszę xD
Podobnie N czy D+, kiedyś kosztował 13zł miesięcznie
Z promkami zgadzam sie ale np w game pasie byl ostatnio clair obscur, silksong, indiana jones, zaraz moonlighter, metaphor... duzo gier ktore pogram, przejde a moze nawet nie a potem nie mam zamiaru nigdy wracac bo kupka gier "do nadrobienia" stale rosnie. Wiec wole przejsc 2 takie gry
Niestety komuś