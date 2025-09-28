Bo streaming wygrywał kiedy była jedna platforma na której było wszystko. Teraz jest kilkanaście różnych platform, każda ma własne materiały a inne tracą swoje bo zaraz wydawca tworzy własną, kolejną platformę, i je zdejmuje.



Najlepiej to ujął Gabe Newel, założyciel Valve i twórca Steama - żeby zwalczyć piractwo twoja usługa musi być po prostu prostsza i wygodniejsza. W momencie, w którym ludzie muszą żonglować tyloma serwisami wolą sobie coś spiracić.