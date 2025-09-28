Najwyższy most drogowy świata otwarty w Chinach.
W prowincji Kuejczou w Chinach otwarto najwyższy most drogowy na świecie.magnat32
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
W prowincji Kuejczou w Chinach otwarto najwyższy most drogowy na świecie.magnat32
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (27)
najlepsze
Od razu powiem że jestem laikiem w kwestiach inżynierii lądowej, ale może @ukradlem_ksiezyc dopisze co nieco o
Jeżeli Chiny zdobędą faktyczną dominację nad światem, będą nacją przewodnią (tak jak teraz zachód - USA) to jako ludzkość pogrążymy się w stagnacji. Nie będzie niczego nowego tylko nowe kolory i plastikowe gadżety. Oni nawet artykuły naukowe kopiują...
I to nie jest ich obecny
Mieszkańcy Państwa Środka we własnym mniemaniu byli kolebką i ostoją cywilizacji. Obecnie 'wracają' na swoje miejsce (przodownika w kulturze i technice). To co piszesz zbytnio upraszcza historię Chin czy Zhōngguó.
@jak_ta_lala: Ta... Chińczyk powiedział ci że zrobili 100 razy taniej i nie używali sprzętu z embarga... a ty im uwierzyłeś ;-)
Jakoś dziwnie, że DeepSeek bazuje na architekturze LLama a jak się go pyta "kto jest" to od czasu do czasu mówi że ChatGPT xD
Pewnie nie dłużej niz dworzec w Serbii zbudowany przez Chińczyków.
Najwyższy kolejowy za to jest w Indiach 359 m, po 15 latach budowy niedawno oddany do użytku.
https://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/inzynieryjny-cud-otwarto-najwyzszy-most-kolejowy-na-swiecie/