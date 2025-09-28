11 ton śliwek sprzedanych w kilka godzin. Internauci uratowali rolnika.
Historia pana Damiana z Węgrzynowa koło Trzebnicy miała dramatyczny początek, ale szczęśliwy finał. Rolnik został z 11t śliwek, gdy klient nie odebrał zamówienia. Dzięki mieszkańcom i internautom owoce rozeszły się w kilka godzin. "To było prawdziwe pospolite ruszenie!" Dziękuję bardzo serdecznie.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
Ja miałem możliwość kupna lub zebrania samemu i kupna po dużo niższej cenie. Po 20
PS. czekam na zesranie ....tylko czy się doczekam ( ͡° ͜ʖ ͡°)