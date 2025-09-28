powinna być taka apka gdzie rolnicy wystawiają swoje produkty np jabłka maliny ziemniaki, marchewkę itd. Wchodzisz na apke patrzysz po ile i gdzie rolnik ma towar jedziesz i kupujesz. Z pominięciem pośredników rolnik ma cenę wyższa a klient niższą. Tracą tylko pośrednicy ale oni akurat mi zwisają.