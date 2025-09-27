300 tysięcy BMW może się zapalić. Jest apel, by nie parkować w garażach.
Wadliwy rozrusznik w autach BMW z lat 2015-2021. Może dojść do pożaru. BMW zaleca, by do czasu naprawy nie parkować samochodów w garażach ani w pobliżu budynków. Samochody mogą się bowiem zapalić również podczas postoju.GRUBY140
Do tego przy większych prędkościach samoczynnie włączają i wyłączają im się "długie".
Do tej pory trwają akcje techniczne na kabel akumulatora (stare E60/61), wymiany zatykających się sadzami chłodnic EGR a teraz rozruszniki.
Radość z jazdy :-)
chodzi o niektóre silniki B58