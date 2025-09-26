Tatuaż może szkodzić? Nikt nie mówi, co naprawdę zawiera tusz
Jeśli marzysz o tatuażu, zastanów się nad jego wykonaniem dwa razy. Okazuje się, że skład tuszów do ich wykonywania bywa inny, niż podają producenci. A to może prowadzić do reakcji alergicznych i stanów zapalnych.VoxClamantisInDeserto
Prawdziwą zmorą tych orłów są szpryce, śmiercionki, eliksiry, żymskie szczypawki... xDD
@Wentrosz: jestem fanem wolności, bo finalnie (trzy metry pod ziemią) kończy tak samo osoba z tatuażami, sterydziarz, heroinista, czy weganin. Niech każdy przeżyje swoje życie jak mu się podoba, tylko najlepiej tak byśmy nie płacili wszyscy za jego leczenie.
Inna sprawa jest taka, że tatuaże
@siap_tiruriruri: Pewnie jak już strzelisz sobie jeden to jak zwykle ciężko przyznać się do błędu. A skoro jeden wygląda słabo i szkoda go usunąć bo się zapłaciło to może dwa będą wyglądać lepiej. I tak to leci
@dymek_: Nie podobają mi się tatuaże, ale umówmy się... co dzisiaj nie ma związku z rakiem?
to tez pewnie bylo niedobre, podobnie jak henna.
No, nikt nie mówi, poza wykopem, gdzie codziennie są wrzucane takie artykuły xD
tatuaż, termin, w oryginale /chyba samoański/ znaczy 'sprawiać ból, wykonanie tatuaż służy pamięci, poprzez ból utrwalasz 'coś', po 'co' jest spisany.
tatuaż jest dla posiadacza,nie do epatowania nim w kolejce do sauny etc, gdyby zapomniał. i jeśli jest 'śmiertelny' w substancjach, tym lepiej. jeśli nie musisz pamiętać, nie umieraj ;)
być może reszta świata powinna mieć tatuaż ' memento mori'
no ale chyba nikt nie idzie do salonu tatuażu po znieczulenie ;)
zobaczyłem to oczami wyobraźni ' proszę o taki ból, ale żeby nie bolało ' XD