gdzieś tu nastąpiło jakieś kulturowe nieporozumienie XD



tatuaż, termin, w oryginale /chyba samoański/ znaczy 'sprawiać ból, wykonanie tatuaż służy pamięci, poprzez ból utrwalasz 'coś', po 'co' jest spisany.

tatuaż jest dla posiadacza,nie do epatowania nim w kolejce do sauny etc, gdyby zapomniał. i jeśli jest 'śmiertelny' w substancjach, tym lepiej. jeśli nie musisz pamiętać, nie umieraj ;)



być może reszta świata powinna mieć tatuaż ' memento mori'