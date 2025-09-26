ZUS zabiera dwa razy więcej niż 7 lat temu
W ciągu ostatnich siedmiu lat obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne niemal się podwoiły - wyliczył serwis zus.pox.pl. Od stycznia 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą 1926,76 zł miesięcznie, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2019 roku, gdy wysokość składek wynosiła 974,65 zł.Lokator87
Termin mam w listopadzie br.
