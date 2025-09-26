Bosch zwolni kolejne 13 000 pracowników w dziale automotive
Bosch, największy na świecie dostawca części samochodowych, intensyfikuje działania mające na celu redukcję kosztów i planuje zwolnić kolejne 13 000 pracowników. Jest to dodatek do 9000 zwolnień, które Bosch ogłosił już wcześniej. Grupa będzie musiała zaoszczędzić 2,5 mld euro.awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Dodajmy to tego że firmy sobie wymyśliły że będą sprzedawać zmniejszając wypłaty, tym samym zmniejszając popyt w kraju gdzie produkują. A tak to ten świat daleko nie zajdzie xD
@fraciu:
Bo nie liczy się sam zysk tylko ważniejszy jest wzrost na giełdzie. Jak nie rośnie to trzeba choćby po trupach znaleźć sposób na poprawę słupków w perspektywie kwartału. Jak się za kilka kwartałów okaże, że zmniejszona załoga nie wyrabia to się puści komunikat prasowy, że zatrudniają tysiące pracowników
To już jest całkiem spora rzesza ludzi, których miesięczne oszczędności odbiją się na kolejnych. Nie wygląda to za dobrze ( ͡° ʖ̯ ͡°)