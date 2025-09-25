Galeria koloru chwali się niszczeniem wagonu PKP
No i tak się żyje w państwie z kartonu.ZenonArciszewski3127
Komentarze (20)
Niech im spadnie ten profil w końcu.
mnie zawsze rozwalało jak raperzy w traku 1 śpiewają jakimi to oni nie są gangsterami, jak dilują i jak napierd*lą każdemu kto im wejdzie na teren, a w tracku 2 jest płaku płaku że dlaczego musze mieszkać w okolicy pełnej patologii i przemocy
@Rst00: Im się podoba, ale jak powiesz że im pomalujesz dom czy auto to już nie są tacy chętni.
Tutaj debil walił sprayem po napisach
a co ma do tego państwo?