nic nie wykradł, nikt niczego nie naruszył, nie złamał protokołu, nie doszło do żadnej pomyłki itp, to wszystko jest zaplanowane i skoordynowane, to całe AI już zaczyna ludziom wychodzić bokiem a będzie tylko gorze, poczekaj aż policja, np na reżimowa z UK, zacznie używać algorytmów do tropienia autorów "mowy nienawiści" a to tylko przykład jeden z miliona jak obrzydzić życie tubylcom