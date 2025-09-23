Jak krew w piach
Ten krótki film zmęczy was niemiłosiernie. Przepraszam, ale chciałem się podzielić taką pracą u podstaw, czyli próba wyjaśnienia prostych zasad dotyczących parkowania. Chcesz wesprzeć moją działalność? Zajrzyj tutaj: https://patronite.pl/konfitura https://suppi.pl/konfitura https://buycoffee.to/konfmaria_kiribati
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
Do tego należałoby natychmiast sprawdzić uprawnienia tego kierowcy do posiadania prawojazdy i legalnego przebywania w PL...
@Tamerlan: oni prawo jazdy robią u siebie, u nas tylko wymieniają dokument.
Może i byłby to dobry pomysł żeby przynajmniej zawodowi (czyli taksiarz itp.) którzy pracują u nas na stałe po prostu zdawali egzamin państwowy?
Chociaż pewnie nie będzie to zgodne z ratyfikowaną Konwencją Wiedeńską.
@midpoint: A niby jak?
@Tylow: Prostym sposobem jest dawanie im mandatów, czyli żeby policja robiła to co do nich należy.
Tutaj ludzie są problemem a nie przepisy.
Znaj swoje miejsce w szeregu.
Przecież on nie zna przepisów...
@LukCzu: mu