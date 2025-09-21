Uczestnik zawodów strzeleckich postrzelony w plecy, groźny wypadek.
Groźny incydent podczas zawodów strzeleckich w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. W trakcie strzelania jeden z uczestników został ranny w plecy. W stanie przytomnym został zabrany śmigłowcem do szpitala w Tarnowie.Emerald84
Komentarze (30)
Nagonka na myśliwych widzę mocno Ci weszła, ale to stare, znałem m
@bialytaboret:
Nieprawdopodobne, że akurat zdejmie Ci czapkę, to jak wygrać w totka. Niemniej powrót na linię strzału jest jak najbardziej możliwy, bo rykoszety od metalowych celów mogą się odbić o 180 stopni i wrócić w tym samym kierunku - właśnie dlatego zaleca się umieszczać takie cele pochylone pod kątem 5-30° do przodu, aby ewentualny rykoszet odbił się w ziemię albo na zawiasie czy wieszaku aby
@ZyjeWPanswieZGowna: albo włosy na plecach xD
Ale.
1. W plecy.
2.