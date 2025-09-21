"Dryf w kierunku katastrofy". Co się dzieje w Poczcie Polskiej?
Sytuacja w Poczcie Polskiej staje się coraz bardziej napięta. Związkowcy alarmują o poważnych problemach finansowych, kastarnak
Komentarze (110)
I PP nie jest wyjątkiem, takimi samymi miernotami obsadzane są inne spółki skarbu państwa i instytucję ( tylko tam nie ma konkurencji ) całe państwo Polskie pod wodzą postokrągłostolowej elity jest dokładnie tak gówniane.
Zmiany te jednak nie uspokajają związkowców. W liście do ministra aktywów państwowych zwracają oni uwagę na jeszcze jeden poważny
Do tej pory nie otrzymałem od 02.09 papierów celnych, które zostały wysłane do mnie priorytetem.
Po dodzwonieniu się tydzień temu na infolinię, otrzymałem te dokumenty mailem, wypelnilem, wysłałem do wskazany adres e-mail i co? i c--j:) od ponad tygodnia nadal cisza
przez pomyłkę
Godziny otwarcia poczty jak w korpo, to godziny gdzie ludzie pracuja. Sama poczta z------a ksiazkami, ręcznikami, starterami i słodyczami.
Po odstaniu prawie 50 minut ( jedno okienko, dwie osoby przede mna) zaplacilam 15 zl za maly list, zaoferowano mi dodatki, przypinki, konto w banku, rozaniec i torebkę. Podziewkowałam i wyszłam z mysla: czy ich p------o?
I z druga: