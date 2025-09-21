A mi to się nawet już rozpisywać nie chce, pracuje tutaj i widzę cały czas co się odwala. Najpierw pozwalniali doświadczonych pracowników, potem zatrudnili młodych, którzy nie ogarniają i szybko uciekli jak zobaczyli jak ta praca wygląda. Powiększyli rejony, następnie przydzielili po dwa rejony na listonosza przez co całą korespondencja leży. Szefostwo udaje, że problemu nie ma a najważniejsze jest to byśmy handlowali ukraińskimi cukierkami na których można (XD) nabić największą prowizje Pokaż całość