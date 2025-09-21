Miliardy z dywidend wypływają z Polski. Oto gdzie trafiają pieniądze [MAPA]
Polska gospodarka rozwija się dzięki inwestycjom, w dużej mierze tym przynoszonym z zagranicy wraz z technologiami. Jednwincenty1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Polska gospodarka rozwija się dzięki inwestycjom, w dużej mierze tym przynoszonym z zagranicy wraz z technologiami. Jednwincenty1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co to za clickbait znowu...
40 mln rynek zbytu, tylko tyle
Prędzej uwierzę w duże firmy państwowe niż prywatne u nas