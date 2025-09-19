Czemu sprzedaż fizyczna gier jest w odwrocie? Co jest nie tak z Borderlands 4?
Spadek fizycznej sprzedaży PlayStation, problemy Borderlands 4 i wiele więcej. Zapraszam!OkiemDeva
Komentarze (73)
najlepsze
Dokładnie - w Far Cry setting i antagonista robili największa robote a kazdej czesci (poza 6). Mam cicha nadzieje ze wroca do afryki w 7.
Co do Borderlands to nie pamietatam co sie dzialo w czesciach 2 i 3 xD a 1 pamietam calkiem niezle bo byla fajowa.
@Kartoffelpanzerkampfwagen: tak, fajnie jest mieć kolekcje gier na półce.
ostatnim bastionem własności jest gra na płycie na konsolę
@Masterpolska94: game of the year editon. Czy tam gold edition. Czasami jeszcze są. Ale to też nie ma znaczenia, ps5 napęd przestanie dzialać X lat po ostatniej aktualizacji, bo tam są jakieś certyfikaty z datą wygaśnięcia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W razie W bedziemy grać
Minimum nowych i innowacyjnych gier.
Perły jak baldurs gate 3 i Clair obscure będą wychodzić coraz rzadziej.
g------a optymalizacja
A i jeszcze jak masz kupioną płytę to konsola (nie wiem jak pc teraz) wymaga żeby ta płyta była w napędzie nawet jak gra leci z dysku
mam więcej takich produktów.
Mam też jakiś tytuł, co w pudełku był CD-KEY do steam... w jakim celu mi to pudełko?