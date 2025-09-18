Sabina Hossenfelder została ukarana za krytykę bzdurnych prac matematycznych
Monachijski Instytut Filozofii Matematycznej rozwiązał z nią współpracę, za nazywanie krytykowanych przez nią prac naukowych bullshit'em. Sabina zarzuca matematykom wymyślanie teorii do zjawisk, które nie istnieją. Nazywa rzeczy po imieniu, ale "filozofowie matematyczni" czują się urażeni.dict
Tak było 100 lat temu w europejskich uniwersytetach, na które przyjmowano tylko ludzi o motywacjach naukowo-poznawczych. Dzisiaj instytucje naukowe działają na pograniczu polityki, biznesu i biurokracji, więc nie są w żadnej mierze niezależne. Nie ma na nich żadnego kultu prawdy, są gry interesów.
@br0da: polecam dodatek do przeglądarek o nazwie sponsor block - już od paru lat nie widziałem żadnych materiałów sponsorskich :)
przytulna jaskinia, upolowany mamut i brak niedźwiedzi to peak rozwoju dla tej pani?
Wiem że trudno wam w to będzie uwierzyć bez pomocy psychoanalityka ale to jest to wielkie żółte "coś" na niebie. Dam wam na początek taka podpowiedź obrazkową. Jeżeli dalej nie dajecie rady zgadnąć to proponuje wprowadzic do diety psychotropy np. "Laxigen". Pomoże rozwiązać wasze problemy z zaparciem faktów.