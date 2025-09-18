Gdańsk ogranicza dostęp do informacji mieszkańcom. Wyłącznie tematyka i metryka.
Nowe zarządzenie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z lipca br. całkowicie wycofało z rejestru treść wniosków i odpowiedzi urzędników. Obecnie w odniesieniu do nowych wniosków można sprawdzić jedynie datę wpływu, temat, kto go rozpatruje, a także aktualny status odpowiedzi.epicentrum_chaosu
Byłem tydzień temu w Gdańsku, widziałem też „naszych chłopców” i w tyle głowy mam pytanie: ilu z nich wcielone siłą, a ilu ochoczo wbijało nóż w plecy sąsiadom, by gdy sytuacja się zmieniła, ratować skórę?
Ale nie o tym. Przeszklony gabinet Adamowicz mnie zniesmaczył. Oczywiście zabicie go uważam za niedopuszczalne, ale męczennicy mnie wkurzają, zwłaszcza jak mają coś na sumieniu.
Nie moje miasto, nie mój cyrk. Tylko ta hipokryzja jest w---------a.
Przejrzystości? xD
Jakości xD
Racjonalności xD
Uczciwości? xD xD xD