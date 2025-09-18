Byłem tydzień temu w Gdańsku, widziałem też „naszych chłopców” i w tyle głowy mam pytanie: ilu z nich wcielone siłą, a ilu ochoczo wbijało nóż w plecy sąsiadom, by gdy sytuacja się zmieniła, ratować skórę?Ale nie o tym. Przeszklony gabinet Adamowicz mnie zniesmaczył. Oczywiście zabicie go uważam za niedopuszczalne, ale męczennicy mnie wkurzają, zwłaszcza jak mają coś na sumieniu.