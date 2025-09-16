A później media lamentują, że ludzie nie chcą słuchać "ekspertów"

Podobnie z mediami. Tyle razy kłamały ludziom w żywe oczy a potem lament, że ludzie wolą w necie szukać informacji a nie od "zaufanych sprawdzonych" źródeł.

No i wisienką na torcie jest to jakim to trzeba być dzbanem by coś takiego puszczać w eter zamiast jedynie mówić w zamkniętych kręgach.