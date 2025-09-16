Prezes Agencji Badań Medycznych każe okłamywać pacjentów "dla ich dobra"
Wojciech Fendler podaje przykład - identyczne kłamstwa jakimi karmiono w trackie lock-downów.tmk1
najlepsze
Podobnie z mediami. Tyle razy kłamały ludziom w żywe oczy a potem lament, że ludzie wolą w necie szukać informacji a nie od "zaufanych sprawdzonych" źródeł.
No i wisienką na torcie jest to jakim to trzeba być dzbanem by coś takiego puszczać w eter zamiast jedynie mówić w zamkniętych kręgach.
@anoniezle: Akurat w covidzie to nie było takich badań (dot szczepionek na SARS-2) a sami "eksperci" napędzali strach, wręcz psychozę, także nie odwracaj sytuacji.
Mnie jedna starsza pani zwyzywała od uji itd bo byłem bez maseczki, uwaga, na przystanku. :)
Dodajmy, że najmłodsza osoba zmarła na COVID w Polsce miała 32 lata. To tak jeśli chodzi o szczepienia młodzieży i dzieci...