Brutalnie pobili 14-latka. Powód? Koszulka klubu piłkarskiego
Do bestialskiej napaści na 14-latka, o której służby poinformowały w poniedziałek, doszło w Gliwicach na Śląsku. Chłopca pobiła grupa mężczyzn, zabierając mu koszulkę z symbolami klubu piłkarskiego. Stadionowi chuligani w czasie napaści na 14-latka byli zamaskowani.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (72)
Kibice F1: spokojni
Kibice lekkoatletyki: spokojni
Kibice piłki nożnej:
Nie wiem dlaczego dostajecie minusy jak taka jest prawda. Najpierw gówniarze latają i sami leją przypadkowych ludzi a potem jak takich wyłapują "koledzy" to płacz bo jak to przez koszulkę dostał.
@marsellus: Pewnie, tak.
Takie myślenie reprezentują kibole.
@michalxd21: Rozwiniesz to przytulanie przez PO?
Chyba kibole nie lubią Tuska, to raz
A dwa, naród pokazał, że kibolstwo mu nie przeszkadza