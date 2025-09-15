Gówniany interes z tymi butelkami. Korzystam z tego 3 lata.



Trzymanie niezgniecionych butelek w domu to teoretycznie nie jest jakiś tam problem jeśli przy weekendowych zakupach się to na bieżąco oddaje. Chyba że ktoś trąbi niemiłosierne ilości browarów czy innych napojów.



Problem jest z resztkami które są w tych butelkach. Trzymasz to w dużej reklamówce, spoko, ale te resztki się wylewają, fermentują, potrafią się tam zalęgnąć jakieś meszki, smród.



