System kaucyjny w praktyce. Co musisz wiedzieć, by odzyskać pieniądze za opakowa
Od października w Polsce funkcjonować będzie system kaucyjny, który ma na celu ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększestarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 166
- Odpowiedz
Od października w Polsce funkcjonować będzie system kaucyjny, który ma na celu ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększestarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (166)
najlepsze
Najlepszy debilizm jest taki, że tych puszek butelek czy innego badziewia nie będzie można zgiąć ani uszkodzić etykiety bo ich nie przyjmą.
Pomyślcie ile miejsca w domu zabiera choćby 5 pustych butelek??? Gdzie to trzymać???
Teraz uwaga: butelki z systemu kaucyjnego nie będą wykazywane jako odzysk w gminnych i powiatowych sortowniach, bo trafią do operatorów. Z racji obniżenia poziomu recyklingu gminy będą musiały zapłacić kary, firmy komunalne jak MPO, PGK i inne z powodu braku najcenniejszego surowca będą musiały podnieść ceny za wywóz śmieci dla ogółu. Widzicie
Żeby uzmysłowić hipokryzję firm - tu akurat będzie przykład sieci handlowej, nie producenta - należy wspomnieć pewne przedsiębiorstwo zza
https://altoadvisory.pl/baza-wiedzy/operatorzy-systemu-kaucyjnego-w-polsce-kluczowi-gracze-i-ich-role/
https://xyz.pl/system-kaucyjny-tuz-przed-startem-jaka-jest-rola-operatorow/
@Returned: Możliwość to była teraz gdzie mogłeś sobie oddać butelki np. w Lidlu.
Od października to nie będzie możliwość, tylko przymus ekonomiczny. Nie każdego stać na tak drastyczne podwyżki cen napojów. Co z ludźmi z miejscowości gdzie jest tylko sklepik osiedlowy, który nie będzie przyjmował tych opakowań i trzeba będzie w niektórych sytuacjach dymać kilkanaście kilometrów? Dodatkowo zapewne wzrosną ceny odbioru śmieci.
Nawet w krajach, gdzie te automaty w miarę działają, to o ile automat jest na zewnątrz wokoło jest pełno syfu.
To samo z koszami w okolicy. Wszystko rozgrzebane i co się nie nadaje to leży obok kosza.
Często automaty są przepełnione i trzeba czekać na obsługę, w weekend długa kolejka, nie wszystkie
Trzymanie niezgniecionych butelek w domu to teoretycznie nie jest jakiś tam problem jeśli przy weekendowych zakupach się to na bieżąco oddaje. Chyba że ktoś trąbi niemiłosierne ilości browarów czy innych napojów.
Problem jest z resztkami które są w tych butelkach. Trzymasz to w dużej reklamówce, spoko, ale te resztki się wylewają, fermentują, potrafią się tam zalęgnąć jakieś meszki, smród.
Tak
@ministertornister: Ale na ten problem jest bardzo proste rozwiązanie - butelka pod kran, wlewasz odrobinę wody, zakręcasz, trząchasz kilka razy i wylewasz. Trwa to jakieś 5 sekund, nie trzeba ich myć na błysk, ale nawet po takim przepłukaniu butelka jest na tyle