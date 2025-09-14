Polska badaczka ma sposób na wydzielanie cennych surowców ze zużytych baterii
Dr hab. inż. Anna Siekierka dostała grant o wartości 1,5 mln euro. Jej wniosek został wybrany spośród ponad 4 tys. zgłoszeń z całej Europy. Projekt dotyczy wydzielania (czyli separowania) cennych surowców z roztworu, który powstaje po przeróbce hydrometalurgicznej zużytych baterii.GRUBY140
Komentarze (29)
skończy się dotacja - skończy się temat
@kanis-sapiens: a jak się temat skończył? Bo parę lat temu głośno o tym było
Tak będzie bo się okaże, że albo czegoś nie uwzględniła i teraz się nie da albo proces jest na tyle brudny, trudny i skomplikowany, że się nie opłaca.
No jeszcze może ewentualnie być opcja, że ktoś to kupi i będzie zbijał na tym gruby hajs gdzieś w Bangladeszu nie przejmując się jakimikolwiek normami środowiskowymi i
Nasz przemysł leży i kwiczy, i nie ma za co inwestować w naukę, zwłaszcza inżynieryjną. Jednak jak już coś się sensownego stworzy, to i tak sprzedaje się pomysł za granicę - u nas brak zainteresowanych.
W efekcie w bardzo ograniczonym stopniu jesteśmy innowacyjni, to u nas się nie opłaca.