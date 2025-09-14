Zaczynam nie wierzyć w polską naukę. Walimy kasę w granty z gender studies oraz angelologię. Płacimy Jasiowi Kapeli za jakieś g.



Nasz przemysł leży i kwiczy, i nie ma za co inwestować w naukę, zwłaszcza inżynieryjną. Jednak jak już coś się sensownego stworzy, to i tak sprzedaje się pomysł za granicę - u nas brak zainteresowanych.

W efekcie w bardzo ograniczonym stopniu jesteśmy innowacyjni, to u nas się nie opłaca.