Ruska propaganda w mediach po ataku dronów. Takie są narracje
Ruskie trolle w mediach, jakie narracje są pchane: To prowokacja Ukrainy 32%, Rosja testuje NATO 28%, Rząd jest nieudolny 18%, Media manipulują 12%, NATO nas nie obroni 10%biesy
Oprócz propagandy to i tak co innego mnie zastanawia. Bo jedni faktycznie ruską propagandę rozszerzają, a drudzy to oczekują cholera wie jakiej reakcji. Niektórzy to brzmią jakby chcieli zebrać wojska i ruszyć na Moskwę.
1. Ruscy zaatakowali Lwów rakietami
2. Ukraińcy walili na oślep obroną przeciwrakietową
3. Coś spadło na PL i nasza władza nie miała pojęcia co
4. Ukraińcy wstydzili się przyznać żeby nie zepsuć relacji z sojusznikiem
5. Ruskie trole przypominają tę akcję codziennie setki razy żeby nastawić wrogo dwie
A są tacy, co pieprzą że to biedni ludzie szukający swego miejsca na ziemii, są tacy co ganiają z pizzą po granicy i karmią najemników putina
A po drugie akurat my i bałtowie powinniśmy być jak Finlandia w cieniu sowieckiej rosji przez 50 lat. Nie napinać muskułów. A co robią rządzący nami
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/drony-nad-polska-przedstawiciel-rosji-zabral-glos/2ynwre5,79cfc278
- media manipulują
Te dwie rzeczy akurat są oczywiste
no to musi być ruska dezinformacja, nikt z Polski by tego nie twierdził xD
Wyjście z EU jest już na wyciągnięcie ręki, jeśli kolejne wybory faktycznie wygra koalicja PIS, Konfy i może Brauna. Do przekonania nas do wyjścia z NATO na pewno będzie trochę trudniej,
@CwanyWacek: Mówisz o tej samej EU, która powszechnie jest uznawana za najlepsze miejsce do życia dla zwykłych mieszkańców i pół świata próbuje tu wyemigrować?
Gdzie kłamstwo?