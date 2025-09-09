10 MLD zł zmarnotrawione w czasie epidemii COVID: raport NIK
Reakcja podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie obywateli, choć spójna z odpowiedzią większości państw na COVID-19, była nieproporcjonalna do zjawiska, z jakim faktycznie mieliśmy do czynieniaJohnyArkad
„Uważam, że Wielki Reset to ogromna szansa”.
Córka Klausa Schwaba, Nicole Schwab: Covid-19 pokazał, że szybkie zmiany społeczne można wprowadzić, gdy ludzie odczuwają bezpośrednie zagrożenie – mechanizm ten można wykorzystać do przyspieszenia „zielonej transformacji”.
„Ten kryzys pokazał nam, że... sytuacja może się bardzo szybko zmienić... gdy odczuwamy bezpośrednie zagrożenie
@patryk-wuwuw: liczba niepoliczalna. Czasy COVID tez pokazuja jak bezradni sa rzadzacy, ktorzy w panice potarfili wlasnie zamykac lasy, plaze, czy parki! Wyobrazmy sobie teraz wieksza katastrofe i bezradnosc 99% rzadazacych! Caly swiat jest w dupie i sie w niej urzadza.
W nagrodę Polacy zafundują powrót do władzy z przytupem ludziom za to odpowiedzialnym.
jak myślisz dlaczego nie ma i nie będzie żadnej 'komisji' w tym temacie ?
Aha, te 10 mld jest oficjalnie zmarnotrawione, a ciekawe ile uznano za dobrze wydane...