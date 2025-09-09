Sądowy absurd na granicy. Pomagali nielegalnym imigrantom, zostali uniewinnieni
Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów oskarżonych o ułatwianie nielegalnego pobytu w Polsce imigrantom XD...WirujacaStupka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów oskarżonych o ułatwianie nielegalnego pobytu w Polsce imigrantom XD...WirujacaStupka
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (31)
najlepsze
§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-264
Brawo dla tych ludzi że nakręcają tragedię, lepiej byłoby gdyby pojechali do tych biednych krajów opowiedzieć o antykoncepcji.
Później zdziwko, że ludzie nie boją się prawa i robią co chcą. Jak masz czuć respekt, skoro sędzia uniewinnia i elo