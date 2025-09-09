Afera cenowa w Biedronce. Zarzuty dla sieci i menadżerów
Prezes UOKiK stawia zarzuty Biedronce. Za niejasno komunikowane ceny grozi jej kara do 10 proc. obrotu. Zarzuty usłyszały również trzy osoby zarządzające, którym grozi kara do 2 mln zł.coiber
Komentarze (49)
najlepsze
@baltic-vodka: Trwa to tak długo, że inni zaczęli ich naśladować. Ale faktycznie ta kara im się należy jak psu buda. Zwłaszcza, że oni już byli karani (sami o tym informują przy kasach komunikatem do którego wyświetlania zostali zmuszeni).
pokręcone
Na plus Biedronka dobrze rozpatruje reklamacje zgłoszone przez aplikację, ale to pewnie dlatego że mało kto to robi.
@Wydrwij_Wykpij: w Biedronce też tak robiłem, taki przywilej. Teraz za to wprowadzili cenówki e-ink i ceny mogą być stety niestety aktualizowane na bieżąco...
@weeego: Moim zdaniem poza karą grzywny:
1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
Jechać równo z karami.
Przy kasie: znowu cena z d. Ciągnę panią, pokazuje, że przecież dopiero mi pokazała, że
SUPER-HIPER-MEGAPAK - TYLKO DLA CIEBIE!
Wybierz 2, Zapłać za 1 i Dostań 2 GRATIS!
Promocja działa tylko z kartą Moja Biedronka i wymaga aktywacji kuponu, który pojawi się w aplikacji po zakupie co najmniej jednego produktu objętego promocją w dowolny wtorek, oprócz ostatniego wtorku miesiąca. Promocja nie łączy
@kamyyll: A tymczasem miliony polaczków bez godności robi w tym syfie codziennie zakupy. Jakby ludzie głosowali portfelami to szybko by się znalazł sposób by posprzątać sklepy i wywiesić czytelne ceny.