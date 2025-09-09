Pozwy rodziny Sebastiana M.
Dlaczego pozwy rodziny M. przeciw wykopkom były złożone przez jakąś dziwną fundację? Taka ciekawostka prawnicza.gundis25
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Dlaczego pozwy rodziny M. przeciw wykopkom były złożone przez jakąś dziwną fundację? Taka ciekawostka prawnicza.gundis25
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (8)
najlepsze
Zwykły szarak niestety nie będzie mógł skorzystać z takiej opcji. Pamiętajcie o tym jak znów będziecie bronić przywilejów osób zamożnych.
@RECAPTCHASSIE: Wykopowa księga mówi, że fundacje są złe, więc to zło i minusami walczą. xD