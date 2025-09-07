Proboszcz z konta parafii przelał sobie 1,2 mln zł. Tak broni się w sądzie
Były proboszcz z Legnickiego Pola, Włodzimierz G., z dotacji pieniężnych miał finansować remont Bazyliki Mniejszej. Fundaiksto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Były proboszcz z Legnickiego Pola, Włodzimierz G., z dotacji pieniężnych miał finansować remont Bazyliki Mniejszej. Fundaiksto
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
"Jemu te pieniądze się po prostu należały."
Na pewno wydawał je w zbożnym
@banzi: Piszą, ale bardzo nisko - trzeci akapit, aż dwa kroki kółkiem myszki.