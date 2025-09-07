Za pozwoleniem służb
Wszechobecne pouczenia powodują, że ludzie uważają jazdę po chodniku pod same drzwi za coś normalnego. Dwadzieścia lat tak jeżdżą! I to pod drzwiami komisariatu. A policjanci o wszystkim wiedzą i również uważają to za normalne. Kierujący jest zszokowany, że pieszy może stać na chodniku CELOWO. ZłożypanDocent
47
Czemu tak uważam? Najpierw wmówili, że zawiadomienie ws. potrącenia trzeba oddzielnie, a jak wrócił, to magicznie połączyli potrącenie (przestępstwo) z jazdą po chodniku (wykroczenie) jako jedną sprawę xD. Co absolutnie nie jest możliwe.
Zamiast stać, powinni sypać kolce na chodnik, jeśli widzą jadący wzdłuż chodnika samochód.