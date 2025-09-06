Rzeka widmo w Żywcu wywołuje absurdalny spór o zasiedzenie działki
Przedsiębiorca od lat korzysta z zabetonowanej działki, a Skarb Państwa twierdzi, że w tym miejscu płynie rzeka, która nie istnieje od 170 lat. Szokujący proces w Żywcu ujawnia absurdalne problemy zasiedzenia nieruchomości i prawa wodnego i może stać się precedensem w podobnych sprawach.kasia-nowak85
Co to w ogóle jest ku... za zasiedzenie. Przecież to nie jest przejmowanie majątku kosmitów tylko NAS WSZYSTKICH.
Tylko, że ten czas jest tak krótki, że potem dochodzi do dziwnych sytuacji gdzie ktoś sobie zajmie państwowy teren na 20-30 lat, do tego jeszcze dogada się z jakąś miejscową władzą, żeby nikt nie reagował, i ma działkę za darmo.
W Polsce w rożnych systemach powstawały rożne systemy ewidencji gruntów które scalane są w jeden pewnie do tej pory bo.
Istotnie jest to ze
U góry pisałem jak to wygląda i dlaczego zasiedzenie to bardzo dobra instytucja. Nic nie trzeba zmieniać.
@buddookan: moim zdaniem 30 lat to trochę za krótko, szczególnie w złej wierze.
