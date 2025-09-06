Spór nie jest absurdalny. Koleś chce się zasiedzieć na czymś na czym zasiedzieć się prawa nie ma bo zabetonował coś czego zabetonować prawa nie miał a argumentacja o tym że na starych mapach nie ma rzeki jest g..o warta co wynika z samej istoty problemu z jakim mamy do czynienia.

W Polsce w rożnych systemach powstawały rożne systemy ewidencji gruntów które scalane są w jeden pewnie do tej pory bo.

Istotnie jest to ze Pokaż całość