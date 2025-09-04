Nowa metoda oszustów. Kamień zamiast przesyłki
Oszuści mają nową metodę, żeby wyłudzić od nas pieniądze - paczka za pobraniem, której nikt nie zamawiał. 54-latek z gminy Kamieniec Ząbkowicki na Dolnym Śląsku zapłacił za przesyłkę, w której zamiast towaru znalazł kamień.o__0
- #
- #
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
Komentarze (67)
najlepsze
Towarem był kamień. Zapłacił za kamień i go dostał.
Chlopie k---a ile masz lat. Kupowałeś telefon na allegro płacąc, wsadzali cegłę a Ty odbierałeś myśląc, że to telefon. Cegła była do obciążenia żebyś łyknął, że to telefon. A potem szukaj wiatru w polu.