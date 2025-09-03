Na Allegro kwitnie handel podróbkami dermokosmetyków, m.in La Roche Posay
W tubkach zamiast balsamu rekomendowanego przez dermatologów tania chińska chemia. Allegro i La Roche Posay odwracają wzrok, a ludzie smarują tym twarz licząc na poprawę swojej sytuacji po wizycie u dermatologów, a w zamian dostają wysypki.tjbb
Komentarz usunięty przez autora
Taki powinien być tytuł znaleziska
Jeśli to faktycznie podróbka (reakcje alergiczne mogą wystąpić przy oryginalnych kosmetykach a nawet lekach) to allegro może odpowiadać nawet z kodeksu karnego :)
Żeby to potwierdzić trzeba taki produkt przebadać - koszt dla jednej osoby spory, ale jak się kilku mirków złoży to nie będzie to żaden problem.
Jak w toksykologii/mikrobiologii coś wyjdzie to razem z screenami negatywów
Gdyby coś im groziło to by prodederu nie było
szkoda, lubiłem małą stabilizację