Czesi chwalą Polskę. "Ktoś pomyślał, planując to miejsce"
Turyści z Czech coraz chętniej odwiedzają Polskę, nie tylko podczas wakacji. Szczególnie upodobali sobie polskie morze.rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Turyści z Czech coraz chętniej odwiedzają Polskę, nie tylko podczas wakacji. Szczególnie upodobali sobie polskie morze.rybak_fischermann
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (39)
najlepsze
Nie cierpieli komuny tak jak my, ale obwiniają Polaków o udział w Operacji Dunaj, tak jakbyśmy za tym demokratycznie głosowali, a nie że rozkaz przyszedł z moskwy