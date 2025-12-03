Pomóżcie wykopki, dzisiaj pod Wrocławiem (Magnice) tajniacy na sygnale spowodowali wypadek i uciekli. Czarny radiowóz (kia/cupra). Może ktoś posiada nagrania. Szczegóły i zdjęcia w linku z gazety wrocławskiej https://gazetawroclawska.pl/uwaga-kierowcy-wypadek-na-dk8-pod-wroclawiem-ciezarowka-wjechala-do-rowu-kierowca-zakleszczony-w-kabinie/ar/c16p2-28234253 . Ciężarówka znajomego skasowana a kierowca w szpitalu.