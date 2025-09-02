Wcale się im nie dziwię. Kolejny gównoprzedmiot-zapychacz do pchania propagandy. Tylko lewactwo i stare baby, które za uczenie tego będą mieć pensję, są zadowolone. W szkole było pełno podobnych śmieci: WOK, plastyka, muzyka, edukacja regionalna, europejska. Generalnie zbiorowa strata czasu. Licealistów to nie wiem czego tam chcą uczyć, jak w tym wieku wszystko w tym temacie się wie. Też bym dzieciaka wypisał, szkoda czasu. Niech ma młody życie i czas na naukę Pokaż całość