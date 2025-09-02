Zmagam się z tym dziadostwem od kilku jak nie kilkunastu lat. Zmagam się, bo trudno mi zaufać obcym ludziom, szczególnie tych, którzy reklamują się tak ważnym rzeczą jak zaufanie. Jeżeli komuś pomogło to gratuluję. Chyba najtrudniejsze chorobach typu depresja jest właśnie to, aby zaufać komuś i dać sobie pomóc. Nie wiem, czy ten telefon ma coś w tym wspólnego.