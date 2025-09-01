Polski gazoport bije rekord za rekordem.
Nigdy dotychczas polski gazoport w Świnoujściu nie był aż tak intensywnie wykorzystywany. Co kilka dni terminal przyjmuje nowe ładunki LNG. To bardzo dobra informacja. Jest i zła, obiekt pracuje niemal z pełnią swoich zdolności regazyfikacyjnych.Bobito
Komentarze (11)
najlepsze
Przy dodatkowych kosztach, skraplania, zgazowania, transportu statkiem itd wychodziło że ten z gazoportu jest średnio droższy o ok 40%. No średnio, bo to też się wahało od momentu, raz 35%, raz 45%.
Pewnie teraz
@kwanty: I tak i nie...lepsze to niż nic, jednak np. Niemcy przed II WŚ potrafiły przestawić gospodarkę na węgiel wykorzystując zgazowanie na olbrzymią skalę. Nas takie projekty przerastają politycznie. Sam nawet niedawno próbowałem pozyskać dofinansowanie na projekt B+R, jednak wniosek został oceniony jako nieinnowacyjny. Starałem się przedstawić alternatywną metodę magazynowania energii, kombinację znanych rozwiązań, jednak jeszcze nie opisaną w literaturze
Sam sprawdziłem z ciekawości. Wybuch jako taki jak najbardziej jest możliwy.
LNG jest przewożony w postaci ciekłej, schłodzony do temperatury między 103-163 stopni poniżej zera. Wyładowanie polega na tym że ciekły gaz jest przelewany do cystern kriogenicznych i przewożony do zbiorników docelowych, gdzie również utrzymuje się bardzo niską temperaturę. Dopiero stamtąd trafia do parowników które umożliwiają podgrzanie cieczy i przejście do stanu lotnego oraz wpompowanie do