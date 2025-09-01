Pokaż całość

Sam sprawdziłem z ciekawości. Wybuch jako taki jak najbardziej jest możliwy.LNG jest przewożony w postaci ciekłej, schłodzony do temperatury między 103-163 stopni poniżej zera. Wyładowanie polega na tym że ciekły gaz jest przelewany do cystern kriogenicznych i przewożony do zbiorników docelowych, gdzie również utrzymuje się bardzo niską temperaturę. Dopiero stamtąd trafia do parowników które umożliwiają podgrzanie cieczy i przejście do stanu lotnego oraz wpompowanie do