Koniec mitu polskiego przedsiębiorcy.
Chytrą babę z Radomia zastąpił Chytry Janusz z Polbruku.kamil-tumuletz
Moje ulubione podejście do pracowników? W polskim gigancie ludzie musieli jeść na stojąco, bo pan właściciel "nie płaci im za siedzenie".
Dopiero młodsze pokolenie które rodziło się po 89 roku zaczyna rozumieć jak działa świat i że pracownik nie musi być niewolnikiem.
@Grzesiok: Transformacja to był dosłownie Dziki Zachód. Jedni zbijali majątek na machlojkach z władzą (pierwszym dealem Kulczyka było zamówienie z MSW na 3 tysiące samochodów bez przetargu XD), inni na sprzedawaniu piratów po bazarkach, bo nie istniały prawa autorskie (Bobmark najpierw zbił kokosy na Pegasusie a jak przepisy się zmienili to... założyli Hoop
@kosma666: to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo współczesne lewaki idą ręka w rękę z największymi korposami, wyłącznie za kilka groszy dotacji na walkę z ociepleniem klimatu i wsparcie lgbt. Co tam, że
@Bestia_z_Jellystone to się też objawia w tej nienawiści do małych i średnich przedsiębiorców. Zniknięcie tych wszystkich prywatnych firm to mokry sen wielkich korporacji. Wtedy zostanły by same amazony i google i mogłyby robić co chciały. Najwyzej się je "upanstwowi" żeby mogły stanowić własne prawo, a taki na przykład bezos zostanie ministrem do spraw amazonu i
Ciekawe skąd majątek ma? Też z kradzieży? Ciekawe.
@Neocaridina: ale nie ukraść dziecku xd
I się jeszcze idiotycznie bronić robiąc z siebie oprócz złodzieja, to jeszcze głupka ¯\(ツ)/¯
https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/piotr-szczerek-has-gone-missing-on-social-media-post-the-viral-cap-stanch-event-all-about-the-polish-entrepreneur-his-wife-and-family/articleshow/123617318.cms
https://wplywnatury.pl/przedsiebiorca-ujawnia-jak-wyglada-kultura-pracy-w-chinach-wstrzymujemy-wyplate-wynagrodzenia-przez-trzy-miesiace-aby-pracownicy-nie-odchodzili/
Przekonywanie pracowników do pracy w sposób, który w Polsce bywa tolerowany, w Chinach może w efekcie sprowadzić się do problemów prawnych dla pracodawcy. System chiński akcentuje ochronę praw zatrudnionych, choć egzekucja bywa nierówna, ale zasady są… całkiem klarowne.
Jeśli pracodawca w Chinach nie zawiera pisemnej umowy z pracownikiem w ciągu miesiąca od zatrudnienia, musi zapłacić karę sięgającą podwójnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zwłoki. Po roku brak umowy skutkuje automatycznym przekształceniem