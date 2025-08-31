Mitu? Kto obraca się w tym środowisku wie jak zdegenerowani są ludzie "zakładajacy biznesy" w 1989/1990 roku.



Moje ulubione podejście do pracowników? W polskim gigancie ludzie musieli jeść na stojąco, bo pan właściciel "nie płaci im za siedzenie".



Dopiero młodsze pokolenie które rodziło się po 89 roku zaczyna rozumieć jak działa świat i że pracownik nie musi być niewolnikiem.