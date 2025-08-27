...i teraz uwierz w te "naukowe" bzdury, XXI w. to jakaś masakra, klimat się oziębia, dziura ozonowa, klimat się ociepla i nagle cyk klimat się zmienia, później covid i sami "nałukowcy", na finał z kolesia który jest drugim Polakiem w kosmosie zrobiono medialnie pajaca jedzącego pierogi, plus jakieś polityczne czambołambo jego żony. Mistrzostwo świata i tak są zmiany, bo do tego da się przykleić wszystko, od diesli VW po pierdzące krowy. No Pokaż całość