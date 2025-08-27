Skandal w Niemczech. Potężne klimatystyczne lobby manipulowało badaniami klimatu
W Niemczech wybuchł skandal wokół analizy Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK) z kwietnia 2024 roku.29Promises
- #
- #
- #
- #
- #
- 123
- Odpowiedz
W Niemczech wybuchł skandal wokół analizy Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK) z kwietnia 2024 roku.29Promises
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (123)
najlepsze
Hałabała fejs ¯\(ツ)/¯
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Najgorsze w tym jest, że nikt nie poniesie za to odpowiedzialności i dalej będą brnąć w zielony ład.
Tu macie wytłumaczenie o co tak naprawdę chodzi:
https://pch24.pl/uderzali-w-alarmistyczne-tony-sfalszowali-wyniki-badan-niemieccy-klimatolodzy-pod-ostrzalem-mediow/?hl=pl-PL
W